Élections fédérales 2023 – Raphaël Mahaim défendra les couleurs Vertes dans la course au Conseil des États Le conseiller national a été désigné par les Verts vaudois samedi, à Renens. Il figurera sur un ticket avec le socialiste Pierre-Yves Maillard. Jérôme Cachin

Raphaël Mahaim, candidat, parle lors de l’assemblée générale extraordinaire des Verts vaudois ce samedi 12 novembre. KEYSTONE

Raphaël Mahaim sera le candidat des Verts vaudois pour le Conseil des États. Ce samedi après-midi à Renens, il a été préféré à Séverine Evéquoz. L’avocat et conseiller national de 38 ans l’a emporté contre l’ingénieure en gestion de l’environnement de 42 ans, qui préside le Grand Conseil vaudois, devant une assemblée qui a réuni environ 180 membres du parti. Le score n’a pas été communiqué.

Raphaël Mahaim figurera sur un ticket commun avec un autre conseiller national, le socialiste Pierre-Yves Maillard. Les Verts ont adopté à la quasi-unanimité la stratégie d’alliance avec leur partenaire historique qu’est le Parti socialiste. Si Raphaël Mahaim est élu, il succédera à Adèle Thorens à la Chambre des cantons. À droite, le PLR Olivier Français n’a pas dit s’il souhaitait rempiler.

Où sont les femmes?

Sans surprise, la question des femmes a surgi lors de l’assemblée. Un militant estime qu’un ticket entièrement masculin offrirait «un boulevard pour une femme PLR». On pense surtout à Jacqueline de Quattro.

Raphaël Mahaim réplique en se définissant comme «un homme qui porterait une parole féministe dans un monde de mâles alpha» et rappelle que les Vertes sont plus nombreuses que les Verts au Conseil des États ainsi qu’au sein de la députation vaudoise au National. Dans les deux cas: quatre femmes et un homme. Séverine Evéquoz souligne son engagement pour la promotion féminine et assure que le réseautage des élues entre les partis permet de créer des majorités.

