Hockey sur glace – Rapperswil balade le LHC à domicile Trois jours après sa victoire à Genève, Lausanne a livré une prestation indigeste à domicile contre Rapperswil (2-5). Les Saint-Gallois ont largement mérité les trois points. Cyrill Pasche

L’attaquant Saint-Gallois Yannick Brueschweiler, gauche, marque le 5eme but entre le Lausanne HC et les Rapperswil-Jona Lakers à la Vaudoise arena. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) keystone-sda.ch

Lausanne, qui évoluait de nouveau avec ses deux défenseurs étrangers Mark Barberio et Martin Gernat, a connu une première période catastrophique durant laquelle tout est allé de travers. Première présence, premier tir saint-gallois, et premier but signé Lammer en contre-attaque après seulement 32 secondes de jeu (1re, 0-1). Plus tranchants et dangereux offensivement, les joueurs de Rapperswil ont inscrit le 0-2 grâce à Albrecht, le plus déterminé à glisser le puck au fond des filets lors d’une scène confuse devant la cage lausannoise. Suite à un coach challenge demandé avec insistance par John Fust, les arbitres - l’ex capitaine de Rapperswil, Stefan Hürlimann, était l’un des deux arbitres principaux, pour la petite histoire - mettront d’ailleurs une bonne dizaine de minutes avant de valider définitivement et à juste titre la réussite de «Rappi» (11e, 0-2).

Sekac en force

Alors que le LHC ne parvenait pas à créer quoi que ce soit de concret dans le jeu, Jiri Sekac a opté pour le passage en force afin de relancer son équipe. Le Tchèque s’est frayé un chemin en zone offensive tout en puissance avant d’exploiter victorieusement un rebond (31e, 1-2). Un pétard mouillé pour le LHC en fin de compte: Roman Cervenka, d’une géniale déviation (46e, 1-3) et Yannick Lennart Albrecht en powerplay, pour son deuxième but de la soirée (49e, 1-4), ont enfoncé encore un peu plus l’équipe de John Fust. La réussite signée Joël Genazzi (56e, 2-4) a été suivie du cinquième but des visiteurs seulement 75 secondes plus tard.

Mardi, Lausanne reçoit le leader Fribourg-Gottéron. Les Dragons s’étaient imposés 1-3 lors de leur dernière visite à la Vaudoise aréna le 9 octobre dernier. CYP

Lausanne - Rapperswil 2-5 (0-2 1-0 1-3) Afficher plus Vaudoise aréna. 5672 spectateurs. Arbitres. Wiegand, Hürlimann, Steenstra et Huguet. Buts: 1e (0’’32) Lammer (Vouardoux, Cervenka) 0-1, 11e Albrecht (Vouardoux) 0-2, 31e Sekac (sdfsdf) 1-2, 46e Cervenka (Wetter) 1-3, 49e Albrecht (Zangger, Cervenka/ 5 c 4) 1-4, 56e Genazzi (Marti, Baumgartner) 2-4, 57e Brüschweiler (Dünner, Wick) 2-5. Lausanne: Stephan; Glauser, Barberio; Heldner, Frick; Gernat, Genazzi; Marti; Almond, Bertschy, Kenins;Baumgartner, Frolik, Sekac; Maillard, Jäger, Bozon; Holdener, Krakauskas, Arnold; Mainot. Entraîneur: Fust. Rapperswil: Nyffeler; Sataric, Djuse; Vouardoux, Profico; Jelovac, Maier; Baragano; Wick, Dünner, Forrer; Cervenka, Albrecht, Lammer; Eggenberger, Mitchell, Zangger; Neukom, Wetter, Brüschweiler. Entraîneur: Hedlund. Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne, 4 x 2’ + 1 x 5’ (Neukom) contre Rapperswil. Notes: Lausanne sans Douay, Emmerton, Fuchs, Riat (blessés) ni Varone (surnuméraire). Rapperswil sans Aebischer, Moses, Lehmann ni Rowe (blessés).

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. @c9pasche

