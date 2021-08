L’invitée - Rapport du GIEC: ouvrir les yeux et ne pas se décourager

En ce milieu d’été de tous les extrêmes, la Suisse s’est réveillée de sa torpeur ayant mené au refus de la loi CO 2 : début août, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a rendu son sixième rapport. Bien loin de la forme rédactionnelle utilisée par le passé (verbes au conditionnel et prudentes hypothèses dans un futur difficile à cerner), le GIEC, avec des mots crus et sans fard, assume aujourd’hui son rôle scientifique de conseiller de l’humanité. Ni plus ni moins.

Ainsi, en quelques mots:

Oui, le réchauffement climatique global est bien là, les inondations et les incendies de cet été le confirment. Et il est plus rapide qu’attendu.

Oui, la cause de ce déséquilibre est d’origine humaine, par notre dépendance aux énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) et leur cortège d’émissions de CO 2 ou de méthane.

«L’humanité est capable de faire face, elle doit agir aujourd’hui, et non demain ou après-demain!»

Oui, il y a urgence: l’humanité ne peut pas vivre dans un monde dévasté par les sécheresses et les tempêtes. Elle est capable de faire face, elle doit agir aujourd’hui, et non demain ou après-demain!

Cette crise, terrifiante lorsqu’on en prend conscience, est lancinante sur le long terme. Elle a débuté discrètement avec la révolution industrielle, pour monter sans cesse en puissance. Et elle va continuer à le faire si nous ne prenons pas des mesures vigoureuses pour abaisser notre consommation d’énergies fossiles.

Alors, que faire maintenant?

Pour la politicienne que je suis, les autorités portent une forte responsabilité par leurs choix et décisions. Dans notre démocratie, la population a un grand rôle à jouer en agissant à tous niveaux institutionnels (communal, cantonal, fédéral). Accepter une loi soumise en votation pour protéger le climat, ou élire dans nos parlements et gouvernements des candidats défenseurs du climat (de gauche ou de droite, le choix existe en Suisse), c’est déjà s’impliquer dans la résolution de la crise.

Faire les bons choix

Pour la citoyenne que je suis, tout un chacun – consommateur, retraité, étudiant, mère ou père de famille, locataire, propriétaire – peut faire les bons choix pour réduire sa consommation: acheter un appareil ménager peu énergivore, manger moins de viande, acheter des produits locaux, poser des panneaux solaires sur son toit ou acquérir des parts dans des coopératives solaires, isoler sa maison, limiter le chauffage hivernal à 20 °C, réduire les vols en avion, opter pour une voiture électrique, faire du vélo, passer ses vacances à proximité… Ce catalogue d’actions n’est pas exhaustif, mais il démontre qu’il suffit de se sentir concerné∙e pour pouvoir agir quotidiennement en faveur du climat.

Encore un point, extrêmement positif pour un pays structuré et riche tel que le nôtre: le travail qui nous attend est immense, mais il est aussi porteur de très grandes opportunités économiques. Si nous relevons ce défi, nous dirigerons notre société vers une croissance positive, avec des milliers d’emplois locaux créés plutôt que des milliards de francs dépensés à l’étranger pour acheter des combustibles et carburants néfastes…

Claire Richard Afficher plus Députée, présidente du Parti vert’libéral vaudois

