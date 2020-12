Évasion – Raquettes: la neige sans les files d’attente Vous rêvez de poudreuse, loin de l’agitation et de la foule? Notre sélection de circuits à raquettes, pour tout niveau, que l’on cherche une balade en famille ou un parcours sportif. Silvia Schaub, Travelcontent

Image d’illustration Ch.Sonderegger

Faire la queue devant le télésiège ne vous tente pas? De plus en plus d’amateurs de neige découvrent les joies de la raquette dans un paysage intact, en créant leur propre trace ou en suivant un sentier balisé. Une activité gratuite qui satisfait aussi les plus sportifs. Chacun détermine son propre rythme, en faisant son choix parmi les itinéraires de tous niveaux.

Parcours du Mont d’Amin, La Vue-des-Alpes (NE)

Distance: 7 km

Durée: 2 h 30

Dénivelé: 100 m

Niveau: moyen

Comment imaginer un plus beau point de départ que La Vue-des-Alpes, si bien nommée? Trônant au-dessus de la mer de brouillard, ce col attire les promeneurs. L’Office du tourisme y loue des raquettes. La montée est facilitée par le panorama sur les Alpes, Eiger et Mont-Blanc y compris. En longeant la crête du Mont d’Amin, des petits abris destinés au bétail offrent un refuge sous leur avant-toit, le temps d’un pique-nique bien mérité. En redescendant au col de La Chaux d’Amin, ne ratez pas la vue sur le Chasseral, sous un angle inhabituel. Le parcours se termine en pente plutôt douce, avec une jolie échappée sur La Chaux-de-Fonds et les Franches-Montagnes.