Rarissime en Suisse – À Pully, le carillonneur est loin de sonner la fin du métier Daniel Thomas fait chanter les cloches de Chantemerle depuis plus de 25 ans. Fidélité récompensée: il représente la Suisse au congrès mondial d’Utrecht. Thibault Nieuwe Weme

Daniel Thomas a appris l’art du carillon aux Pays-Bas et en Belgique avant de veiller sur celui de Chantemerle, dans les hauts de Pully. Chantal Dervey

De toutes les fées qui se sont penchées sur son berceau, c’est Clochette qui a été la plus généreuse. Du haut du beffroi de l’église de la Rosiaz, Daniel Thomas fait sonner l’un des uniques carillons de Suisse, instrument typique des plats pays belges et hollandais. Isolé dans une petite cabine restée d’origine (inaugurée par un pasteur wallon en 1953), il enlève ses chaussures pour mieux tâter du pédalier, et s’attaque au clavier à mains nues.

«C’est un art merveilleux, glisse-t-il d’une voix timide, mais passionnée. Quand on joue, c’est pour le ciel de toute une ville!» Les jours de concert, on l’entend jusqu’à 3 kilomètres à la ronde, même si l’essentiel du public s’amasse sur l’esplanade de Chantemerle, à l’ombre du clocher. «Vous voyez, la tour dispose de belles ouvertures verticales. C’est une caisse de résonance, comme si nous étions à l’intérieur d’une guitare.»

«Quand on descend dans les tons plus graves, la taille des cloches suit une courbe exponentielle, même pour une note d’écart.» Daniel Thomas, carillonneur de Chantemerle, à Pully

Gardien d’un art rarissime en Suisse, Daniel Thomas représente le pays au World Carillon Congress, un rendez-vous trisannuel qui se tient du 24 au 31 août à Utrecht, aux Pays-Bas. Pour celui qui a fait ses classes dans la ville voisine d’Amersfoort, c’est l’occasion de retrouver le carillon du célèbre «Domtoren». «Vingt-cinq ans plus tard, c’est un honneur d’y rejouer. Il y a 500 marches pour y accéder… Ah ça, il faut être en forme pour être carillonneur, sourit-il. L’inconvénient, c’est que je n’aurai pas le temps de venir saluer le public entre deux morceaux, comme cela m’arrive à Chantemerle.»

Sur son initiative, le carillon de Pully est passé de 19 à 48 cloches en 2014. «Avec quatre octaves, nous pouvons évoluer dans une gamme chromatique. Il a fallu limer le métal des cloches pour obtenir la bonne tonalité.» Il reste de la place dans le beffroi. Le carillon s’agrandira-t-il encore un jour? «Ce serait possible, mais financièrement assez vertigineux. Quand on descend dans les tons plus graves, la taille des cloches suit une courbe exponentielle, même pour une note d’écart. Quand on sait qu’une cloche coûte plusieurs dizaines de milliers de francs… On va se contenter de ce qu’on a!»

La relève s’expatrie

Véritable globe-trotteur de clochers, Daniel Thomas énumère les sites où il a fait résonner ses tintinnabulements. Au dernier congrès international de 2017, à Barcelone, il confie avec une petite fierté avoir compté l’indépendantiste catalan Carles Puigdemont dans son public, «juste avant qu’il ne se fasse chasser du gouvernement». Autre événement au sommet: un concert au carillon de Bergues, rendu célèbre par Dany Boon dans «Bienvenue chez les Ch’tis».

1 / 3 Chaque levier est relié à l’une des 48 cloches du carillon. Les notes les plus graves s’actionnent du pied. 24HEURES/Chantal Dervey

Quand il n’est pas en tournée à l’étranger, Daniel Thomas veille sur les orgues de l’abbaye de Montheron et de l’église Saint-Etienne de Bottens. Le maître a-t-il quelques disciples? «Nous avons malheureusement trop peu de carillons en Suisse… Il faudrait pouvoir s’équiper avant de former la relève.» Faute de cursus au conservatoire, les quelques apprentis carillonneurs suisses continuent de s’expatrier en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour ne pas incommoder les voisins du beffroi, Daniel Thomas fait ses gammes à la maison, sur un métallophone de substitution. «C’est le désavantage des orgues et des carillons. Peu discrets, ce sont avant tout des instruments de concert, précise-t-il. Quid du répertoire? Existe-t-il des pièces composées spécifiquement pour carillons? «Il s’agit principalement de réarrangements de classiques déjà existants. Par rapport aux partitions pour piano, il y a beaucoup trop de notes… Il faut en enlever la moitié pour être audible! On reprend souvent telles quelles les adaptations pensées pour le luth ou la guitare.»

Clergé peu mélomane

Guide enthousiaste de son site, le campanologue embraie sur un cours d’histoire. «À l’époque, le carillon avait une fonction de communication. Il transmettait les messages de la cité. Couvre-feu, agression ennemie, annonce d’un décès… Chaque situation avait sa mélodie.» Sorti sur l’esplanade, il regarde tendrement l’église du Prieuré en contrebas. «Ici, on ne peut pas jouer pour les autorités, comme cela se fait encore traditionnellement dans certaines villes. S’il y avait un carillon au Prieuré, voisin du bureau du syndic, nous pourrions assurer cette mission publique.»

«C’est l’un des plus beaux paysages d’Europe. Les carillonneurs qui nous rendent visite des Pays-Bas s’émerveillent à chaque fois, eux qui n’ont aucun relief chez eux.» Daniel Thomas, carillonneur de Chantemerle, à Pully

Daniel Thomas se console avec l’emplacement de Chantemerle. Seul vis-à-vis: les Alpes et le Léman. «C’est l’un des plus beaux paysages d’Europe. Les carillonneurs qui nous rendent visite des Pays-Bas s’émerveillent à chaque fois, eux qui n’ont aucun relief chez eux.» Une jalousie qui change de camp à l’heure d’évoquer la flexibilité des autorités néerlandaises quand il s’agit d’inaugurer de nouveaux carillons. «En Suisse, on régit tout, c’est extrêmement compliqué. Même quand l’argent est là, il faut souvent attendre plusieurs années avant d’arriver au bout des procédures ou de convaincre les parties concernées.»

