Réécrire l’histoire du rock – Ray Manzarek a retrouvé Jim Morrison Dans «Le poète en exil», le clavier de The Doors imagine retrouver son ami chanteur aux Seychelles. Boris Senff

Un roman de Ray Manzarek (2 e depuis la droite) qui lui permet de rencontrer fictivement le chanteur Jim Morrison (tout à droite). Le batteur John Densmore et le guitariste Robby Krieger sont respectivement 1 er et 2 e depuis la gauche. KEYSTONE

«Pour devenir immortel, il faut d’abord mourir», nous confiait Ray Manzarek en 2012, évoquant son ami Jim Morrison et le culte que sa mort avait suscité. «Il fascine certaines personnes au point de les aveugler. Ils aiment Jim Morrison, mais je ne suis pas sûr qu’ils aiment les Doors.»

Huit ans après sa mort, le lecteur francophone peut enfin plonger dans le roman «Le poète en exil» que le claviériste du groupe publiait en anglais en 2001. Curieux récit qui intervenait trois ans après la parution de ses mémoires, «Light My Fire: My Life with The Doors». Ray Manzarek s’y met en scène sous couvert de fiction – changeant juste légèrement les noms, il devient Roy, et Jim devient Jordan – recevant, plus de vingt ans après la mort de Jim Morrison, des lettres qui fleurent bon le style de son ami décédé en 1971 à Paris. Départ pour l’océan Indien puisque les enveloppes portent le cachet des Seychelles…