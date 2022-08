Initiative contre l’élevage intensif – Razzia contre le matériel de campagne dans le Gros-de-Vaud Des dizaines de banderoles installées par les opposants ont été retirées durant la nuit de lundi à mardi. Sylvain Muller DÉVELOPPEMENT SUIT

Cette structure installée aux portes de Bioley-Orjulaz fait partie de celles qui ont été dépouillées de leurs affiches durant la nuit de lundi à mardi. 24 HEURES – Sylvain Muller

Une véritable razzia! Dans la nuit de lundi à mardi, des dizaines de bâches et panneaux de la campagne «Non à l’initiative inutile sur l’élevage» ont disparu dans le Gros-de-Vaud. «Échallens, Bournens, Bioley, Sullens, presque tout a disparu», confirme Alexandre Fontannaz, agriculteur à Bettens, qui a lui-même vu s’envoler une bâche et deux panneaux qu’il avait posés le jour précédent. «Il ne reste que les panneaux situés tout près des maisons et ceux difficiles d’accès, comme au milieu d’un champ entouré par une clôture électrique.»