Législatives françaises 2022 – Razzia de la droite en France voisine La droite obtient 26 circonscriptions sur 27. Malgré un bon score en nombre de voix, la Nupes ne parvient à faire élire qu’un seul de ses 17 finalistes. Paul Ronga

Vingt-six élues et élus de droite sur 27 circonscriptions. La droite française s’est imposée dans toutes les circonscriptions des départements voisins de l’Ain, de la Haute-Savoie, du Doubs, du Jura et du Haut-Rhin, à l’exception du Territoire de Belfort, où la gauche place un candidat. Seize des 17 candidates et candidats en ballottage de la Nupes ont été éliminés.