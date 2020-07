Promotion du LS – Réactions: beaucoup de bonheur et quelques craintes De Chapuisat père à Marc Hottiger, en passant par le chef des Sports de la Ville et l’humoriste Bouillon, les amoureux du Lausanne-Sport commentent la promotion des leurs et l’avenir qui se dessine. Simon Meier

Pascal Muller/freshfocus

Voilà, c’est fait. Comme attendu, le Lausanne-Sport a validé sa promotion en Super League, deux ans après avoir quitté l’élite. Pierre-Albert Chapuisat, son fils Stéphane, Marc Hottiger, Patrice Iseli et Bouillon expriment leurs sentiments suite à cette ascension. Autrement dit, on oscille entre grandes joies et petits soucis.