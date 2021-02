Annonces du Conseil fédéral – Réactions politiques: entre déception et réjouissance Le Parti socialiste salue les mesures d’assouplissement envisagées par le Conseil fédéral. A droite, le Centre patronal se dit «déçu». Les Verts et les Vert’libéraux ont également réagi.

Le Centre patronal a communiqué mercredi sa «déception» face à la reprise très progressive des activités économiques et sociales proposées par le Conseil fédéral.

«Il est impératif que soient levées dès début mars les interdictions ou les limitations des activités économiques, sociales, culturelles et sportives», souligne le Centre patronal dans un communiqué. L’allègement «très timide» proposé par le Conseil fédéral «ne correspond pas aux attentes que l’évolution de la situation sanitaire autorise».

Des plans de protection existent pour les activités citées, écrit le Centre patronal. La stratégie du gouvernement basée «sur l’absence totale de risque n’est plus adéquate», écrit l’organisation, qui s’inquiète de la fragilisation du tissu économique malgré les indemnisations.

Concernant ces aides, le Centre patronal se réjouit de l’augmentation de l’enveloppe financière pour l’indemnisation des cas de rigueur, qualifiant la mesure d'«adéquate».

Toutefois, le Centre patronal souligne que «les moyens financiers mis à disposition, même augmentés, se révèleront insuffisants». C’est pourquoi il demande au Conseil fédéral «de quitter la logique des interdictions indemnisées pour retrouver une société tournée vers l’avenir, porteuse de créativité et d’espoir».

Le PS se réjouit

Le Parti socialiste salue les mesures d’assouplissement envisagées par le Conseil fédéral. L’ouverture complète exigée par la droite serait irresponsable et réduirait à néant les progrès réalisés durant les dernières semaines, estime-t-il.

«Le Conseil fédéral est sur une voie raisonnable», déclare le co-président du PS Suisse, Cédric Wermuth, dans un communiqué diffusé mercredi. «Nous avons besoin d’une stratégie de sortie prudente, à long terme et scientifiquement fondée qui donne aux gens de vraies perspectives et évite tout effet yo-yo», dit-il.

Il s’agit aussi d’éviter les erreurs commises avant la deuxième vague. «Si des ouvertures ont lieu, alors les concepts de protection doivent en même temps être mis en œuvre et contrôlés plus intensivement», estime l’Argovien.

Il reste toutefois insatisfaisant que l’aide ne parvienne toujours pas de manière efficace aux personnes touchées. Le Conseil fédéral doit là intensifier son action.

Réactions des Verts

«Nous ne devons pas ouvrir le plus vite possible, mais le plus sûrement possible», ont estimé les Verts, réagissant aux annonces du Conseil fédéral. Des capacités de traçage suffisantes sont à leurs yeux indispensables pour ce faire.

«Je critique vivement la Confédération et les cantons: nous connaissons le nom de chaque vache en Suisse, mais près d’un an après l’apparition de la pandémie, nous ne savons toujours pas où les gens ont contracté la maladie», s’indigne le président des Verts, Balthasar Glättli, cité dans un communiqué diffusé mercredi.

«Des données exploitables et des capacités suffisantes en matière de recherche de contacts sont des conditions préalables obligatoires pour une stratégie sensée et donc pour de nouvelles mesures d’ouverture début mars», dit-il.

La formation salue en revanche la décision d’augmenter les fonds de soutien aux personnes en difficulté. Pour que cette aide parvienne à temps aux entreprises, les obstacles bureaucratiques doivent toutefois encore être rapidement démantelés.

Pour les Vert’libéraux, un assouplissement progressif étroitement coordonné avec la science est la bonne voie à suivre. Sur Twitter, leur président Jürg Grossen estime qu’un assouplissement trop rapide, une troisième vague et un nouveau confinement seraient le pire scénario en termes de santé et d’économie.

Réouverture des musées

«C’est une excellente nouvelle pour la culture», a dit Bernard Fibicher, directeur du Musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne mercredi après l’annonce du Conseil fédéral. En revanche, «c’est extrêmement dommage pour les théâtres, les cinémas, nos collègues qui doivent encore garder leurs établissements fermés.»

«Mais cela fait déjà une ouverture pour le monde de la culture. Et pour les gens qui s’y intéressent, il y aura au moins quelque chose à faire», a-t-il ajouté, interrogé par Keystone-ATS. Bernard Fibicher est maintenant suspendu à la confirmation de la décision du Conseil fédéral la semaine prochaine après consultation des cantons.

«L’association des musées suisses a mené un grand travail de lobbying à Berne comme des institutions culturelles des cantons de Bâle et de Genève, a-t-il souligné. «Nous avons aussi participé à l’action ce week-end ‹No culture, no future', qui, semble-t-il, a été entendue.»

