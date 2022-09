Critique de spectacle à Lausanne – Rébecca Balestra, nouvelle reine du stand-up Du slibard de Jésus à sa «vulve monstrueuse», la comédienne s’éclate dans le registre de l’humour au club ABC, puis en tournée. Jouissif! Natacha Rossel

Rébecca Balestra joue avec les codes du stand-up dans son spectacle. Sandra Pointet

Elle parle de son «monstre vagin» avec une désinvolture déconcertante. Oui, la vulve de Rébecca Balestra est proéminente. Et alors? Prudes et puritains, passez votre chemin. Jeudi soir, au club ABC à Lausanne, la formidable comédienne, en astre de la scène contemporaine, s’est muée en humoriste fougueuse, décochant des flèches acérées dans son premier spectacle de stand-up modestement baptisé «RÉBECCA BALESTRA». «J’ai donné mon prénom et mon nom à mon œuvre, comme Yves Saint Laurent et Bernard Nicod.» En moins d’une heure, elle chiffonne sa pseudo-image de diva dans ce one-woman-show écrit avec la complicité de Marina Rollman.