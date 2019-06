Rebecca Ruiz au théâtre parmi les siens

Rebecca Ruiz a été fêtée par les siens vendredi soir. Par les partis socialistes vaudois et lausannois et la Municipalité du chef-lieu. Au théâtre ce soir-là, dans un Vidy aussi garni que pour une pièce de Thomas Ostermeier, le plus drôle a certainement été Grégoire Junod. Rappelant notamment que pain sec et protestantisme faisaient d’antan bon ménage. La plus émouvante? La jeune garde de la Haute École de musique dans une reprise tripale et chorale d’«American Skin», de Bruce Springsteen. Le plus minoritaire? Rémy Jaquier, le président PLR du Grand Conseil dans ce qui sera probablement son dernier discours public. Le «grand» vieux parti, avec quelques ministres et conseillers nationaux, avait d’ailleurs fait dans la représentation modérée. Et la plus politique? Rebecca Ruiz, sans aucun doute. Un speech long et affûté sur la santé et le social. Nul doute que le débat au législatif sur la «privatisation» du CHUV avait déjà laissé des traces. L’avenir nous dira qui de la majorité du Grand Conseil ou de celle du Conseil d’État sera «The Boss» sur le sujet. (24 heures)