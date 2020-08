Mesures sanitaires – Rebecca Ruiz: «Cela va dans le sens de ce que Vaud préconisait» La ministre vaudoise de la santé approuve les mesures annoncées ce mercredi par le Conseil fédéral. Jérôme Cachin

Rebecca Ruiz, cheffe de département de la santé et l'action sociale de l'Etat de Vaud et Conseillère d'Etat. Florian Cella/24Heures

«Dans le cadre de la consultation, le Canton de Vaud s’était prononcé pour que les manifestations de plus de 1000 personnes soient autorisées, pour autant que des mesures strictes de protection soient respectées. Les décisions du Conseil fédéral vont donc dans le sens de ce que Vaud préconisait», réagit la ministre vaudoise de la Santé, Rebecca Ruiz.

Les responsables vaudois attendent cependant une clarification de Berne: «Pour ce qui concerne les manifestations ayant un caractère suprarégional, voire national, comme les matches de football, nous souhaitons que les critères soient uniformes pour toute la Suisse, poursuit Rebecca Ruiz. Les supporters se déplacent d’un canton à un autre et il faut s’assurer que les règles soient lisibles pour tous.»

«Les Cantons conservent le pouvoir d’autoriser ou non ces manifestations»

Le maintien d’une compétence cantonale ne déplaît pas à la conseillère d’État: «Les Cantons conservent le pouvoir d’autoriser ou non ces manifestations, et c’est une bonne chose, car si la situation épidémiologique devait se dégrader, ils gardent chacun la capacité de réagir.»

Le choix du Conseil fédéral ne semble pas prendre de court la ministre de la Santé, qui est en lien avec son collègue Philippe Leuba, en charge des Sports et de l’Économie: «Finalement, la levée de cette interdiction entre en vigueur le 1er octobre et cela nécessitera un travail soutenu, mais nous arriverons à le faire dans les six prochaines semaines, en collaboration avec les acteurs du terrain», dit-elle.