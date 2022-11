People – Rebel Wilson a fait son coming out sous la contrainte Célèbre pour ses comédies parfois un rien extrêmes et méconnaissable après avoir perdu 50 kilos en 18 mois, l’actrice s’affiche dorénavant ouvertement avec l’élue de son cœur. Saskia Galitch

Comme l’expliquait Rebel Wilson (ici à Londres, en mars dernier), elle s’est vue offrir «beaucoup d’argent pour rester grosse». GETTY IMAGES/DAVE J. HOGAN

Pour beaucoup, Rebel Wilson, c’était cette petite boulotte au visage poupon, dont le charisme et la drôlerie trash ont illuminé la saga des «Pitch Perfect» – elle y incarnait «Fat Amy» («Amy la baleine») – et pas mal de comédies américaines du début des années 2010, comme «Bachelorette» ou «Mes meilleures amies». Films qui exploitaient aussi bien son talent comique que ses rondeurs: «À l’époque, on m’offrait beaucoup d’argent pour rester grosse, ce qui peut être assez perturbant», expliquait-elle au «Sun» en 2020.