Manifestation pour le climat – Rébellion à Lausanne contre la COP26 À Lausanne, des centaines de personnes se sont réunis pour marcher pour le climat et pointer du doigt les «inactions» des dirigeants à la COP26. Réunis à Glascow, les grands politiciens de la planète ont encore 6 jours pour prendre des décisions collectives. Mateus Carvalho

Des rues de Lausanne ont été bloqués pendant quelques heures suite à une manifestation pour le climat KEYSTONE/LAURENT GUILLERON

Ils étaient environ 350 à braver le froid, selon le décompte officiel de la police. Ce samedi, à Lausanne, plus d’une centaine de personnes ont manifesté pour le climat et contre l’inaction des hauts-dirigeants à la COP26. En 30 minutes, la place de la Gare s’est remplie de jeunes, de séniors et de familles. A 14 heures, la marche en direction de la Riponne a débuté.