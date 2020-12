Rallye-raid – Rebellion passe des Hunaudières aux dunes d’Arabie saoudite Alexandre Pesci, le patron de l’entreprise lausannoise Rebellion, s’attaque à son deuxième Dakar. Son concitoyen Nicolas Brabeck-Letmathe, habitué du rallye sur deux roues, se lance un nouveau défi. Jean-Claude Schertenleib

Le Vaudois Alexandre Pesci s’apprête à disputer son deuxième Dakar. LDD

Rebellion. Pour tous les amateurs de sport automobile, ce sont des images fortes ramenées des courses du championnat du monde d’endurance, dont la plus prestigieuse d’entre elles, les 24 Heures du Mans. Ce sont des victoires, des podiums, ces défis lancés à un géant de l’automobile, Toyota. Une version sauce Hunaudières – la fameuse ligne droite du Mans – de l’histoire du pot de terre contre le pot de fer.

En janvier dernier, pourtant, c’est la surprise: alors que le team vaudois est encore en négociations avec Peugeot pour un partenariat qui doit mener au développement d’une voiture pour l’endurance du futur (des hypercars, dès l’an prochain), le patron Alexandre Pesci, flanqué de son ami Stephan Kuhni, prend le départ du premier Dakar organisé en Arabie saoudite. Et alors que le premier pilote du team, qui est aussi le constructeur du buggy Rebellion sur base Peugeot, Romain Dumas, voit son engin prendre feu dès le 45e kilomètre de la course, Pesci, qui n’avait jamais participé à la moindre course automobile jusque-là, va parfaitement gérer son affaire. Et terminer son premier Dakar au 43e rang, troisième du classement réservé aux débutants. De quoi donner des envies: «Physiquement, j’ai prouvé que je tenais le choc; même si cette année est forcément particulière – le team Rebellion a dû se contenter de quelques journées de tests en France –, je me suis bien entraîné. Le but? Faire mieux qu’en janvier dernier.»