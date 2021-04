Premier tour à la syndicature – Rebondissement à la syndicature d’Épalinges Le syndic sortant Maurice Mischler (Les Verts) décide finalement de se présenter au second tour. La conseillère nationale Brigitte Crottaz (PS) se retire. Laurent Antonoff

L’actuel syndic a décidé de se présenter au second tour. Il brigue ainsi un troisième mandat. DE

Les habitants d’Épalinges se souviendront longtemps de ces élections à la syndicature 2021. Non seulement la commune n’avait jamais connu de second tour jusqu’à présent, mais voilà qu’un rebondissement de dernière minute vient encore chambouler les habitudes. La candidate socialiste et conseillère nationale Brigitte Crottaz, arrivée en seconde position derrière son rival Alain Monod (PLR) dimanche, annonce finalement qu’elle se retire de la course. La raison: le retour inattendu du syndic sortant Maurice Mischler (Les Verts), qui brigue donc un troisième mandat.