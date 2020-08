Faune des Alpes vaudoises – Recenser les hérissons pour sauver la biodiversité Une campagne nationale passe par Leysin. Elle vise à attester de la présence du mammifère et à plaider en faveur de son habitat, favorable à bien d’autres espèces. Romaric Haddou

Durant sa tournée quotidienne, Nadège Vernier relève d’éventuelles traces et remet le dispositif en ordre avec de nouvelles feuilles, une couche d’encre fraîche et de la nourriture dans le bol central. Ce jour-là, elle est épaulée par Jean-Christophe Fallet, de l’association Alpes vivantes. Chantal Dervey

La bonne nouvelle est tombée samedi soir. Dans l’un des dix petits tunnels qu’elle a disposés dans des jardins privés de Leysin, Nadège Vernier relève des traces de hérisson. Dans chaque tunnel, cette passionnée, par ailleurs responsable prévention au centre SOS Hérisson d’Aigle, a déposé un bol de nourriture, entouré d’une fine couche d’encre et de feuilles blanches. Objectif: constater, grâce aux empreintes, qu’un hérisson est venu se rassasier et donc que l’espèce est encore présente dans la région. C’est le but du projet Hérisson y es-tu?, un recensement national lancé au printemps 2018 par l’association StadtNatur dans le cadre de son grand projet Nos voisins sauvages.