Réchauffement climatique

La sobriété ou l’enfer

L’enfer, c’est lorsque les températures avoisinent 50 degrés. L’enfer, c’est lorsque le bétail meurt faute d’eau et de nourriture, lorsque les oiseaux meurent de déshydratation en plein vol, lorsque les êtres humains n’arrivent plus à se refroidir et meurent (wet-bulb temperature). L’enfer, c’est quand la famine sévit, la sécheresse entraînant un effondrement de la production de céréales et les champs s’embrasant sous l’effet de la chaleur.