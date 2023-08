Réchauffement du climat – L’Espagne s’interroge sur son tourisme «sol y playa» Après les chaleurs suffocantes de cet été, le secteur hôtelier craint une baisse progressive de la clientèle balnéaire face aux contraintes climatiques. Cécile Thibaud - Madrid

L’Espagne connaît son quatrième épisode de canicule cet été. Un défi pour ce pays, champion des vacances au soleil à la portée de tous. Valence, 16 juillet 2023. EPA/KAI FOERSTERLING/KEYSTONE

«La mer est à 30 degrés, elle ne rafraîchit plus quand on se baigne et les nuits sont insupportables, on n’a jamais vu une vague de chaleur pareille après le 15 août!» Alors que l’Espagne vit son quatrième épisode de canicule de l’été, Marisa, 53 ans, en vacances à Calpe, sur la côte méditerranéenne espagnole, raconte ses problèmes de sommeil et le ventilateur «qui ne fait que de brasser du chaud», avant de conclure: «L’an prochain, on ira sur la côte atlantique, dans les Asturies ou en Galice, pour être au frais».