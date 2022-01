Même les diesels en profitent – Recherche voitures d’occasion, désespérément

Déclenchée il y a deux ans lors de la fermeture des concessions ayant accompagné le confinement, la ruée sur les véhicules d’occasion est à l’origine d’une pénurie qui se creuse de mois en mois. Et qui a tout lieu de perdurer cette année; en Suisse, comme dans les pays voisins.

«Trouver une voiture correcte à un prix décent devient de plus en plus difficile», reconnaît Marc Barman, qui expose ses véhicules à Perly (GE), le long de la route menant à la frontière.

Ce qui est rare est cher. Selon Eurotax, la référence dans l’évaluation des véhicules, les voitures récentes de deux ans et demi ont vu leur valeur de revente encore augmenter de plus de 10% en l’espace d’un an.