Rencontre Le Drian-Blinken – Récit d’une fureur diplomatique pour laver l’affront Exploitant l’humiliation de l’affaire des sous-marins en Australie, la France tente de faire avancer son projet de défense européenne. Alain Rebetez, Paris

La seule photo où l’on voit le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, et son homologue américain Antony Blinken ensemble depuis la crise, prise mercredi, lors de la réunion des membres du Conseil de sécurité de l’ONU, avec le secrétaire général, António Guterres, au centre. keystone-sda.ch

Pas question d’enterrer trop rapidement la hache de guerre. Jeudi, à New York, à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères français et son homologue américain, Jean-Yves Le Drian a publié un bref communiqué: il relève qu’il a fait savoir à Antony Blinken que «la sortie de crise entre nos deux pays prendrait du temps et requerrait des actes». L’entretien, tenu loin des caméras dans les locaux de la mission française des Nations Unies, aurait duré environ une heure. Officiellement, les deux hommes ont discuté des modalités du processus de consultation «visant à restaurer la confiance».