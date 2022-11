Les contribuables se passeraient volontiers de figurer dans un tel palmarès: Vaud trône sur le podium peu enviable des cantons qui imposent le plus lourdement les particuliers, et cela quelle que soit la catégorie sociale des assujettis. En matière d’attractivité et de pouvoir d’achat, on repassera.

Cette fiscalité lourde a permis au Canton d’amasser plus de six milliards de francs de bénéfice ces dix dernières années, tout en réussissant dans le même temps à étendre sa politique sociale, la taille de son administration et en menant de nombreux projets d’envergure. De 2005 à 2021, le Canton a vu ses rentrées fiscales pour les personnes physiques augmenter de 76%. C’est dire si une baisse d’impôt ne risque pas de le précipiter dans l’austérité et les coupes budgétaires.

«Le contribuable n’aura qu’à soustraire 12% de sa facture fiscale cantonale sur le revenu et la fortune.»

C’est dans ce contexte propice que la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, en collaboration avec la Chambre vaudoise immobilière et la Fédération patronale vaudoise, lance une initiative populaire intitulée «Baisse d’impôts pour tous – redonner du pouvoir d’achat à la classe moyenne». Son principe est à la fois simple et efficace: le contribuable n’aura qu’à soustraire 12% de sa facture fiscale cantonale sur le revenu et la fortune. La récolte des signatures démarre cette semaine et les initiants disposent de quatre mois pour recueillir 12’000 paraphes.

Cette initiative a pour ambition de redonner du pouvoir d’achat à des citoyens qui ont, des années durant, largement contribué à renflouer l’endettement cantonal depuis le début des années 2000. Ce «retour d’ascenseur» est parfaitement légitime. Ce projet concerne tous les contribuables, à l’exception de ceux qui sont déjà soumis au bouclier fiscal. Ajoutons encore que cette initiative se concentre sur l’impôt cantonal, évitant ainsi de pénaliser les communes dont la santé financière reste fragile.

On entend déjà que le moment est mal choisi en raison des aléas de la conjoncture, des besoins en investissements, etc. Sur ces points, on peut être rassuré: le canton de Vaud a su traverser sans anicroche les crises qui ont secoué l’économie mondiale depuis près de quinze ans. Le fameux «miracle vaudois» ne se dément pas. Si l’on veut qu’il se perpétue, il convient de soigner notre attractivité.

Pour la compétitivité

Ne perdons pas de vue qu’une facture fiscale allégée, cela signifie davantage de consommation, plus de dépenses en recherche et développement, la création ou le maintien d’emplois, soit autant de nouvelles rentrées pour l‘État. Ce serait également un levier important de compétitivité pour éviter le départ de contribuables et les délocalisations d’entreprises.

Le temps presse! Si l’initiative aboutit, elle ne produira ses effets que d’ici à trois ou quatre ans. En la soutenant, la population ouvrira un nécessaire débat dans un dossier qui n’a pas connu de véritable réforme depuis près de trente ans. Après «l’impôt heureux», l’heure de «l’impôt vertueux» a sonné.

Philippe Miauton Afficher plus Directeur de la CVCI

