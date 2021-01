Pully – Recomptage des voix pour… le vote électronique La Municipalité devra étudier l’introduction du dispositif au Conseil communal. Marie Nicollier

Au moment de se prononcer sur la motion interparti demandant l’introduction d’un dispositif de vote électronique, il a fallu recompter les voix. VQH

Voilà qui a bien fait rigoler les conseillers communaux pulliérans lors de leur dernière séance (9 décembre). Au moment de se prononcer sur la motion interparti demandant l’introduction d’un dispositif de vote électronique (actuellement, le vote se fait à main levée), il a fallu… recompter les voix. Les scrutateurs avaient des résultats différents.

«Les deux fois que nous avons fait appel à la contre-épreuve cette année, les votes ont été inversés.» Robin Carnello (Alliance du Centre), l’un des motionnaires

Quelques instants avant, les motionnaires donnaient notamment comme argument le côté plus sûr du système électronique qui «peut nous permettre de trouver une solution rapide et plus fiable au décompte de nos votes». «Les deux fois que nous avons fait appel à la contre-épreuve cette année, les votes ont été inversés», a relevé Robin Carnello (ADC), qui défend la motion aux côtés de onze élus issus de l’ensemble des partis pulliérans.