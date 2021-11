Avis de recherche – Reconnaissez-vous ces personnes en photo? Une Lausannoise a photographié ses vacances avec une vieille pellicule argentique. Surprise: sur les images développées, que des inconnus! Via Instagram, la Vaudoise espère les retrouver. Catherine Cochard

Sur ce cliché, la personne de gauche porte le t-shirt de l’opération «Journaliste d’un jour», qui s’est tenue à Lausanne en 1996. À la fin de la semaine d’immersion, les gymnasiens vaudois avaient pris le train de nuit pour rejoindre les autres participants francophones à Namur, en Belgique. DR

Ces images parlent d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître… En ce temps-là, on fumait dans les bars et restaurants, le rhum (mélangé à du coca ou du jus d’orange) avait la cote.

Comme les avions low cost n’existaient pas, on prenait des trains de nuit à travers l’Europe, et seule une infime partie de la population possédait un téléphone portable…

Pour ce faire, il fallait utiliser un appareil muni d’une pellicule argentique, qu’il fallait rembobiner avant de la donner à développer. Puis on attendait parfois une dizaine de jours pour enfin découvrir ses photos.

Maud est née en 1990, elle n’a pas vraiment connu cette époque mais s’adonne volontiers à cette technique photographique du siècle dernier.

«Il y a quelque temps, je suis partie en Grèce avec des amis et j’ai fait des photos argentiques, explique la Lausannoise. Je ne me souviens plus d’où provenaient le négatif et l’appareil que j’ai utilisés, peut-être les ai-je chinés dans une brocante, il y a de cela des années…»

Peu importe. Au retour de son périple hellène, elle fait développer les négatifs et découvre avec surprise qu’ils avaient déjà servi. «Mes photos de vacances apparaissent comme brûlées, partiellement surimprimées à des clichés d’ados – que je ne connais pas – et qui semblent faire la fête dans les années 90!»

Dans l’espoir de retrouver les inconnus, Maud a créé un compte Instagram («retrouvez_nous_photos») sur lequel elle a publié quelques-uns des clichés. «Ce serait cool que des gens se reconnaissent, car ils n’ont vraisemblablement jamais pu voir ces photos!»

Les images semblent avoir été prises à diverses occasions: une fête alcoolisée dans un appartement, un voyage en train de nuit et une manifestation. Sur l’une d’elles, un garçon porte un t-shirt avec les logos «24 heures» et «Journaliste d’un jour». Ce programme permet à des jeunes depuis bientôt trente ans de s’essayer aux métiers du journalisme.

Des extraits de l’opération «Journaliste d’un jour» dans les pages de «24 heures» en 1996. «24 heures» Des extraits de l’opération «Journaliste d’un jour» dans les pages de «24 heures» en 1996. «24 heures» Des extraits de l’opération «Journaliste d’un jour» dans les pages de «24 heures» en 1996. «24 heures» 1 / 4

Pour la première fois, en 1996, l’opération s’était déroulée en Suisse et «24 heures» y avait pris part. À la fin de leur stage accéléré au sein de la rédaction, les gymnasiens participants étaient montés dans un train de nuit pour Namur, afin de retrouver tous les autres lycéens francophones qui s’étaient frottés au métier de journaliste.

Une partie des photos entre les mains de Maud immortalisent ce trajet en train de nuit de Lausanne à Namur. Reconnaissez-vous quelqu’un? Si oui, écrivez-nous à l’adresse suivante: catherine.cochard@24heures.ch ou directement via Instagram à Maud, la créatrice du compte «retrouvez_nous_photos».

