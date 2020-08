Voile – Record battu pour la Roesti Sailing Team L’équipage romand a établi un nouveau record du Tour des Îles britanniques dans la nuit de lundi à mardi, à bord du monocoque «Banque du Léman». Sport-Center

Thomas Deregniaux – Roesti Sailing Team

C’est quelques minutes après minuit que le trio suisse, composé de Simon Koster, Valentin Gautier et Justine Mettraux, a franchi la ligne située au large du Cap Lizard, établissant ainsi un nouveau record du Tour des Îles britanniques en 7 jours 6 heures 27 minutes et 25 secondes.

Le parcours de «Banque du Léman» (en bleu) autour des Iles britanniques.

Ils améliorent ainsi d’une dizaine d’heures le précédent record établi en solitaire par Ian Lipinski.

Après un début de course relativement lent, l'équipage helvétique a saisi les opportunités les unes après les autres: enchaînant les transitions, les fronts et les dépressions, ils ont tiré le meilleur de la météo analysée avec leur routeur Julien Villon pour terminer avec une demi-journée d’avance sur le temps établi.

«Nous n'avons jamais pu avoir la certitude que cela passerait «proprement» Simon Koster

«J’ai l’impression que nous avons passé pas mal de temps dans du vent léger ou dans des transitions, confie Simon Koster. Finalement, nous arrivons quand même avec une dizaine d’heures d’avance. Heureusement que nous avons eu des phases très rapides! Avec l’enchaînement de plusieurs systèmes météo, il a fallu vraiment batailler jusqu’au bout pour que cela puisse se faire. Nous n'avons jamais pu avoir la certitude que cela passerait «proprement». C’est une belle récompense d’avoir réussi à battre le record, notre objectif principal, pour lequel nous avons dû travailler dur!»

«C’est la grande forme à bord de «Banque du Léman», le job est fait!» Valentin Gautier

Mêmes réjouissances du côté du genevois Valentin Gautier: «C’est la grande forme à bord de «Banque du Léman», le job est fait! L’attente d’une fenêtre météo a été longue tout l’été, c’est une grande satisfaction d’avoir rempli l’objectif et d’avoir pu ainsi offrir un record à nos sponsors qui ont été fidèles à nos côtés cette année. C’est une manière pour nous de les remercier!»

Valentin Gautier, Simon Koster et Justine Mettraux dans leurs œuvres. ANNE BEAUGE

Sur cette tentative de record, Valentin et Simon ont été rejoints par la genevoise Justine Mettraux. «Je suis super contente, c’était génial de pouvoir faire ce parcours avec Simon et Valentin sur ce super bateau, confie la navigatrice. Il y a eu pas mal de pression sur la descente parce qu’au fil du temps, la météo se dégradait, nous avions moins de vent et donc plus de pression pour arriver à temps. Nous nous sommes bien battus pour aller au plus vite. Battre le record avec cette avance est une satisfaction!»