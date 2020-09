Place du Marché à Aigle – Recours au TF pour une libre circulation des voitures Les recourants, qui sont contre la fermeture – déjà en place – de deux routes d’accès à la place du Marché d’Aigle, espèrent avoir gain de cause devant la Cour suprême. Christophe Boillat

Deux accès routiers fermés à la circulation des véhicules (et la suppression de places de parc) irritent des commerçants et un entrepreneur depuis plus de trois ans. Chantal Dervey

Sept commerçants et un entrepreneur se battent depuis janvier 2017 contre la fermeture des accès nord à la place du Marché et la suppression de six places de parc, décidée alors par la Municipalité. Leur recours au Tribunal cantonal a été rejeté le 23 juin. Actifs dans le périmètre et autour de la place, ces contradicteurs ne baissent pas les bras. Ils viennent de décider de se tourner vers le Tribunal fédéral.

«Tout le monde est conscient de l’importance de faire quelque chose sur cette place, mais sur la base d’une étude sérieuse et cohérente avec une vision globale de tout le périmètre incluant aussi la place du Centre», déclare Luc Loewensberg, l’un des recourants. Municipal chargé du dossier, Grégory Devaud dit qu’elle existe: «À savoir, le Schéma directeur des espaces publics, qui a été validé par la majorité du Conseil communal. Nous suivons ses principes, c’est tout.»

«Ce que nous proposons est une place du Marché libre d’accès» Luc Loewensberg, recourant

Les opposants ne sont pas d’accord et s’accrochent à leur volonté de faire rouvrir les accès pour permettre la circulation des véhicules motorisés. Mais pas n’importe comment. «Ce que nous proposons est une place du Marché libre d’accès, en zone 20 km/h, avec des places de parc à durée limitée, libre de trottoirs et aménagée avec goût, et cela pour une cohabitation harmonieuse entre les piétons, les véhicules, les terrasses des établissements publics, la clientèle des entreprises concernées et les manifestations officielles», résume Luc Loewensberg.

Majoritairement piétonne

Cette proposition ne cadre évidemment pas avec la position des autorités. «Cette place sera à terme majoritairement piétonne. On ne pourra plus y stationner. La circulation sur la place, en revanche, n’est pas réglée. Nous allons déposer un préavis, mais nous perdons un temps précieux pour avancer.»