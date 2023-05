Ouvrage public contesté – Recours au Tribunal fédéral pour sauver le Bois de la Bigaire Le groupe citoyen opposé à la construction d’un bassin de rétention d’eau à Rolle n’est pas satisfait des réponses du Tribunal cantonal. Yves Merz

La construction d’un bassin de rétention d’eau au Bois de la Bigaire à Rolle entraînerait l’abattage d’une bonne trentaine de grands arbres. VANESSA CARDOSO/24 HEURES

D’un côté, la Commune de Rolle et le Canton estiment que le risque d’inondations provoquées par la crue éventuelle du Ruisseau de Famolens justifie la construction d’un bassin de rétention d’eau au Bois de la Bigaire. De l’autre, les opposants contestent l’importance de ce risque et critiquent l’impact qu’aurait l’ouvrage sur cet îlot de verdure, lieu de détente prisé par les Rollois. Suite au rejet de la pétition de 543 signatures remise au Grand Conseil en février 2019, puis au rejet de leur recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP), le groupe citoyen d’opposants s’adresse au Tribunal fédéral (TF).