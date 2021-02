Places de parc supprimées – Recours contre les pistes cyclables nées du Covid La pérennisation des nouveaux aménagements est bloquée par des automobilistes et des commerçants. Romaric Haddou

À Ouchy, la Municipalité avait fait marche arrière, revoyant les aménagements cyclables face à la grogne de certains commerçants. Odile Meylan

Revenons au printemps 2020, quand Lausanne transformait son domaine public pour donner un peu d’espace à sa population, conformément aux recommandations sanitaires. Le municipal PLR Pierre-Antoine Hildbrand permettait aux bistrotiers restaurateurs d’agrandir leurs terrasses, tandis que la municipale socialiste Florence Germond annonçait la création de 7,66 kilomètres de nouveaux aménagements cyclables.

Des mesures qui devaient être «provisoires» puisque réalisées dans la cadre des procédures simplifiées alors autorisées par le Canton. Pour les pérenniser, Lausanne a toujours expliqué qu’il faudrait passer par les voies habituelles et la démarche a été lancée en fin d’année 2020 via une publication dans la Feuille d’avis officiel. Si le volet «terrasses» n’est pas contesté, un recours a été déposé contre les aménagements cyclables. Il est cosigné par la section vaudoise de l’Automobile Club de Suisse (ACS), l’association de quartier Saint-François et rue de Bourg et un commerçant à titre individuel. Car les mesures en question ont entraîné la suppression de nombreuses places de stationnement.