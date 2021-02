Faut-il s’inquiéter pour le LS? – «Recruter un attaquant confirmé est un impératif» Pour Gabet Chapuisat et Jérémy Manière, si le néo-promu veut assurer son maintien, il doit renforcer son secteur offensif. André Boschetti

Selon les dires de Giorgio Contini, un nouvel attaquant débarquera à la Tuilière cette semaine encore. KEYSTONE

Un rapide petit coup d’œil au classement pourrait suffire à rassurer le plus pessimiste des supporters du Lausanne-Sport. Alors que l’on s’approche de la mi-championnat, le néo-promu se retrouve bien calé au milieu du tableau. Plus près, sur le plan comptable, d’une place européenne que du siège de barragiste. Pour une équipe qui a pour principal objectif le maintien, cette première partie de saison est donc positive.

Une défaite qui fait tache

La réalité n’est malheureusement peut-être pas aussi rassurante. Lors de ses deux premières sorties de l’année, le LS n’a pris qu’un seul point. Récolté, reconnaissons-le, avec un brin de réussite face à un Servette globalement supérieur, même si le penalty manqué par Kukuruzovic dans les arrêts de jeu laisse quelques regrets légitimes. «Compte tenu des circonstances et de la qualité de l’opposition, le nul obtenu à Genève est un bon résultat, analyse Gabet Chapuisat. Non, ce qui me dérange, c’est cette défaite contre le FC Sion. Un match qu’il ne fallait pas perdre.»