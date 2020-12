D’autres beaux livres à offrir qui célèbrent la nature Afficher plus

«La voix des eaux, des Alpes au Léman»

Géochimiste de formation, auteure et photographe, la Valaisanne Claude Bernard suit le parcours de l’eau, des Alpes au Léman. En chemin, de spectaculaires images de gouttes d’eau, flocons ou nuages. Ou une Dent blanche qui «fume» sous l’effet du foehn, d’impressionnantes voûtes sous les glaciers ou des fascinantes concrétions, comme dans la grotte du Poteu, à Saillon. Hydroélectricité, sources thermales ou écosystèmes d’exception complètent un parcours didactique, où les images révèlent aussi la poésie des mondes créés par l’eau. C.R.

Claude Bernhard, Éd. Slatkine, 191 p. (env. 49 fr.)

«Les glaciers, l’or blanc des Alpes»

Le photographe valaisan Martin Fardey a arpenté durant des décennies les montagnes de son canton. Il propose ici de très belles images des glaciers, du Trient à celui du Rhône, en passant par Moiry ou Aletsch. Sa démarche, accompagnée de textes bilingues français-allemand, vient aussi compléter d’autres nées ces dernières années pour documenter le retrait des colosses blancs. Avec notamment une série de saisissantes images avant/après montrant les changements en cinquante, trente ou même en moins de dix ans pour certains glaciers. Glaçant. C.R.

Martin Fardey, Éd. Favre, 160 p. (env. 45 fr.)

«Mongolie, les chemins de l’hiver»

Après «Mongolie, mon amour» (Éd. Favre, 2017), le médecin Vaudois Pascal Gertsch s’est à nouveau plongé dans le pays de Gengis Khan. Riche de 355 photographies époustouflantes, l’ouvrage révèle autant l’immensité des étendues – grâce aux doubles pages – que des raretés; le passionné a pu s’immiscer sur des pistes interdites et désertes. A.Ky

Pascal Gertsch, Éd. Ascsumo, 376 p. (env. 59 fr.)

«Bestiaire helvétique»

Le défi était de taille: représenter les 413 espèces sauvages de vertébrés sauvages présents en Suisse. Cela n’a pas fait peur à Marcel Barelli. Le Tessinois installé à Genève, illustrateur et réalisateur, est aussi un passionné de nature, inquiet de la menace qui pèse sur tant d’espèces, y compris dans notre pays. Le passionné a donc saisi ses gros crayons feutre pour les croquer tous, de manière drolatique ou tragique, y compris cette 414e espèce, la plus dangereuse, l’Homo Sapiens, représenté par un crâne.

«Je trouve formidable que nous soyons aujourd’hui toujours plus nombreux à être sensible au sort des espèces menacées», écrit-il dans sa courte préface. Ceci n’est donc pas un livre de spécialiste, ni une encyclopédie. Chaque dessin est accompagné d’une court texte, nourri aussi bien des observations d’Aristote que de Frédéric de Tschudi.

On sympathise avec le bruant zizi, ce petit oiseau familier de nos haies, on découvre la coronelle lisse, le plus petit serpent du pays, on s’attendrit de la barbastelle d’Europe, cette chauve-souris au pelage épais, et on espère voir l’apron du Rhône, poisson qui porte bonheur en Suisse mais est un mauvais présage en France. D. MOG.

Marcel Barelli, EPFL Press, 432 p. (env. 40 fr.)