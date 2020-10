Evénement – Redimensionnée, la Foire du Valais a eu du succès 2020. Edition Limitée est content de la fréquentation dans une organisation complètement revue.

Samuel Bonvin, le directeur général de la Foire du Valais. KEYSTONE

Les organisateurs de la Foire du Valais «2020. Edition Limitée» tirent un bilan positif de leur événement adapté à la crise sanitaire actuelle. La 61e édition de la Foire du Valais aura lieu l’an prochain.

«2020. Edition Limitée s’achève sur un succès. Un grand merci au comité de l'Association de la Foire du Valais et aux collaborateurs qui ont travaillé d’arrache-pied à la réussite de cette Edition Limitée, dans des conditions très difficiles», indique Samuel Bonvin, directeur général de cette dernière cité dans un communiqué.

En raison des normes sanitaires imposées, les organisateurs avaient décidé de redimensionner la foire pour 2020 en créant une édition spéciale. Celle-ci a eu lieu du 2 au 11 octobre. Si les commerçants n’ont pas pu faire le déplacement sur le site du CERM à Martigny, les clients ont été encouragés à se déplacer chez eux. «Les près de 80 commerçants qui ont participé à cette foire différente sont satisfaits de cette opération», notent les organisateurs.

Plus de 10’000 personnes ont aussi visionné six conférences diffusées en ligne et traitant de tourisme, d’énergie de culture ou encore d'énergie. La soirée de clôture visant à remercier le FVS Club et ses partenaires «restera longtemps gravée dans les mémoires», relève encore la Foire dans son communiqué. Cette soirée de clôture a eu lieu le samedi 10 octobre au CERM.

En 2019, la Foire du Valais qui fêtait ses 60 ans, avait réalisé une nouvelle édition record, attirant 233'779 visiteurs. La 61e édition aura lieu du 1er au 10 octobre 2021.

ATS/NXP