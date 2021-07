[17/42] À Vaud l’eau – Redonner un «terrain de jeu» à une rivière, à quoi ça sert? Entre Lussery-Villars et Penthalaz, dans le secteur de Bois-de-Vaux, la Venoge «renaturée» a repris ses aises et attire truites, batraciens et oiseaux menacés. Caroline Rieder

En 2019, la Venoge a retrouvé un tracé proche de son cours naturel sur un tronçon de 600 mètres entre Lussery et Penthalaz. Depuis, la nature a repris ses droits dans les méandres et les étangs recréés. Jean-Guy Python

D’Éclépens à Cossonay, la Venoge a longtemps cheminé entièrement corsetée. Sur ce tracé presque parallèle au chemin de fer, on n’y repérait ni les «puissants détours», ni la propension «à traînasser, à se gonfler, à s’élancer» que Gilles prêtait à la rivière dans son célèbre poème. Encore moins ses «airs de Colorado.»

Depuis novembre 2019, elle a retrouvé son ancien lit sur une petite portion: la zone alluviale du Bois-de-Vaux entre Lussery-Villars et Penthalaz. Sur une longueur de 600 mètres, la rivière peut divaguer à nouveau librement comme sur certains autres tronçons préservés des 38 kilomètres qu’elle parcourt de L’Isle au Léman. «L’idée était de revenir à une situation proche de l’état naturel tout en tenant compte de la sécurité du chemin de fer», explique l’ingénieur civil Tamas Fankhauser, directeur des travaux en 2019.

La longueur de ce premier projet de décanalisation de la Venoge peut paraître réduite, mais ce secteur constitue un précieux laboratoire à ciel ouvert pour observer les changements qui se produisent lors d’une renaturation.

Les étapes d’une renaturation à 1,2 million Afficher plus Depuis 2006

– études, mises à l’enquête, démarche consultative suite à des recours et achat du terrain par l’État De février à fin novembre 2019

– abattage des arbres

– assainissement des deux décharges de 5400 m³ et 1700 m3

– comblement d’une décharge, remblayage partiel de l’autre

– excavation de la nouvelle Venoge, avec un lit précreusé destiné à être ensuite façonné par la rivière

– revégétalisation

– rénovation de la passerelle à la sortie du secteur avec aménagement d’un point d’observation

– dérivation de la rivière Depuis 2019

– entretien et suivi de l’évolution du site

Eaux endiguées inhospitalières

Avant les travaux, la Venoge cheminait engoncée dans son pavage de 1890 en bordure de la zone alluviale de Bois-de-Vaux. PASCAL FELLAY

Pour mieux les percevoir, il est utile d’observer la zone domestiquée en amont. La Venoge arrive à Lussery-Villars dans un pavage imperméable datant de 1890. Le glouglou de l’eau qui file à bonne allure, les fleurs sauvages en bordure et les champs environnants distillent une impression bucolique, mais cette partie de la rivière n’est guère accueillante pour les poissons.

«Ils ont besoin de vitesses et de profondeurs d’écoulement diversifiées, de zones où se cacher, où se reproduire et où trouver à manger», remarque Alexandre Cavin, garde-pêche du secteur depuis 2004. Or, ici, pas de racines, pas d’arbres, pas d’aspérités, pas de nourriture. Et une hausse de la température due au réchauffement, mais aussi à la modification du tracé à l’époque: «En déplaçant la rivière, on lui a enlevé sa naturalité et on l’a déconnectée de la nappe phréatique, qui est un climatiseur naturel», constate Alexandre Cavin. On y a ainsi mesuré une eau qui avait 10 degrés de plus qu’à la Tine de Conflens, à La Sarraz.

Un terrain de jeu pour la rivière

À la fin des travaux, en 2019, la rivière a retrouvé un tracé proche de son cours naturel.

Dans la nouvelle portion, la situation est tout autre. Il faut pour l’observer s’engager sur la rive gauche du cours d’eau, qui ne ressemble déjà plus à ce qu’elle était juste après les travaux en 2019. La végétation y foisonne désormais au point qu’il est difficile de s’y frayer un chemin.

La rivière, elle, s’élargit, ralentit, puis tourbillonne pour contourner des arbres couchés: «Nous les avons laissés volontairement pour créer des obstacles naturels et faire varier le courant. Maintenant, nous laissons le cours d’eau travailler: c’est comme un terrain de jeu qu’on lui redonne», se réjouit Tamas Fankhauser. Et les poissons apprécient.

Alexandre Cavin montre l’emplacement d’une frayère repérée lorsque les eaux étaient un peu plus basses: «C’est une truite du Léman qui a réussi à remonter jusqu’ici pour pondre ses œufs.» Un signe encourageant que la renaturation fonctionne. Sur les 600 mètres de l’ancien lit, les spécialistes avaient recensé seulement 53 truites de petite taille: «Normalement, il aurait dû y en avoir plusieurs centaines», indique le garde-pêche.

Tandis que le lit s’élargit encore, les flots entourent une «île» qui peut être submergée sans dommage si l’eau monte. Cela, en vue de protéger les voies de chemin de fer contre les crues centennales et pour éviter une trop grande arrivée d’eau dans la zone Penthalaz-Cossonay.

Retour du martin-pêcheur

Du côté des oiseaux, le chevalier guignette, espèce en danger friande des zones humides, a été repéré quelques semaines déjà après la fin des travaux. Puis, en 2020, le naturaliste Julien Perrot y observait le martin-pêcheur dans son émission «Nos amis sauvages» (RTS). Également sur liste rouge en Suisse, l’oiseau au dos turquoise a besoin de berges sablonneuses pour creuser son nid.

Dans cette vaste zone, des étangs sont apparus, propices à l’accueil des batraciens. Les bottes sont recommandées pour évoluer parmi les orties, fougères et roseaux. Un paradis pour les couleuvres à collier, mais aussi pour ces libellules bleues qui ravissent l’œil, tandis que les sous-bois proches peuvent faire la joie de micromammifères comme les mulots ou constituer un habitat pour les chevreuils.

Une nature sous surveillance

Avec sa végétation luxuriante et ses eaux marécageuses, l’endroit semble vraiment sauvage. Mais il se trouve toujours sous la loupe des spécialistes, pour observer son évolution et pour contenir la progression des plantes dites «néophytes».

Une passerelle en bois enjambe la Venoge à l’endroit où elle retrouve son corset rectiligne, sonnant la fin de la récréation pour le cours d’eau. Pour les promeneurs, c’est l’occasion d’appréhender le secteur les pieds au sec. Pour y accéder facilement, mieux vaut emprunter le chemin qui longe l’ancien lit de la rivière, sur la rive droite. Une façon, également, d’observer à distance cette nature revivifiée sans trop la déranger.

Une rivière protégée Afficher plus Les actions de renaturation ne sont pas réservées à la Venoge. Actuellement, le Canton doit revitaliser 80 kilomètres en priorité. Mais comme en 1990, le peuple acceptait le plan de protection de la Venoge, le cours d’eau est particulièrement bichonné. Sa préservation figure dans la législation vaudoise et se trouve détaillée dans un plan d’affectation cantonal. Le réaménagement du secteur de Bois-de-Vaux est l’un des projets phares de cette revitalisation. Il fait partie de la deuxième série de mesures concernant le cours d’eau (1,2 million de francs, financé à 80% par la Confédération et 20% par le Canton). La troisième série (5,4 millions) prévoit, entre autres, les études visant à revitaliser l’embouchure de la Venoge, entre Saint-Sulpice et Préverenges, avec délocalisation des places d’amarrage à l’horizon d’une dizaine d’années. «C’est un des enjeux les plus cruciaux en termes de préservation de la biodiversité, car les deltas offrent des habitats à plusieurs espèces protégées», relève Sébastien Beuchat, à la tête de la Direction des ressources et du patrimoine naturels. Autre projet: rendre possible le déplacement des poissons depuis le lac jusqu’à la Tine de Conflens, pour rejoindre des frayères naturelles qui ne leur était plus accessibles depuis des décennies. Aujourd’hui, ils doivent franchir une série de seuils qui seront éliminés ou modifiés. «Un des grands objectifs du plan de protection de la Venoge sera alors atteint», observe Sébastien Beuchat. Comme la volonté de protection de la Venoge vise l’entier du vallon, le décret comprend également des travaux forestiers sur 120 hectares d’ici à dix ans pour remplacer les épicéas par des chênes ou des noyers, plus adaptés au changement climatique. Enfin, la lutte contre les plantes envahissantes, comme la renouée du Japon ou l’impatiente glanduleuse, est engagée. L’idée est de les éliminer non seulement où elles sont les plus nombreuses, mais également en commençant par les têtes de bassin-versant, pour éviter une dissémination par l’eau. «C’est la première fois qu’on a un programme cantonal pour lutter de manière coordonnée contre ce problème sur l’ensemble d’un bassin-versant», salue le spécialiste.

