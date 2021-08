Faune urbaine (1/5) – Redonnons des couleurs aux papillons de nuit Ces lépidoptères n’ont pas bonne réputation. À tort, tout comme il est faux de penser qu’ils sont tous bruns ou gris. Xavier Lafargue

L’Écaille chinée, un papillon de nuit aux ailes chatoyantes. BASTIEN GUIBERT

Cet insecte-là n’a pas la cote! Et pour cause, il s’incruste volontiers dans nos logis et prend un malin «plaisir» à venir tournoyer autour de nos lampes allumées. Et une fois celles-ci éteintes, que fait-il? Brrr… En plus, avec ses teintes grisâtres ou brunâtres, il n’a vraiment rien pour lui. Croit-on. Et si on redonnait des couleurs à ce tableau peu reluisant?

«En se nourrissant du pollen des fleurs, les papillons de nuit font partie des pollinisateurs les plus importants du règne animal, et nombre d’entre eux sont ainsi des alliés précieux de nos cultures.» Bastien Guibert, ingénieur en gestion de la nature