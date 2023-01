Philippe Quesne à Vidy – Réenchanter le théâtre et sa machinerie Le metteur en scène invente des mondes utopiques. Son «Cosmic Drama» inaugure la Salle 64 Charles Apothéloz rénovée. Natacha Rossel

Le metteur en scène Philippe Quesne. DR

Philippe Quesne met en scène des communautés humaines ou animales dans des lieux d’utopie. Quoi de plus naturel pour le Français et sa compagnie Vivarium Studio que d’inventer des œuvres d’anticipation dans cette ruche créatrice qu’est le Théâtre de Vidy? «Nous vivons une belle histoire avec les équipes de la technique, de la dramaturgie et de la production, confie-t-il. Nous venons de traverser trois années de soutien assez rare dans le milieu de la création.»

«C’est un beau symbole que d’inaugurer un lieu avec des astéroïdes qui flottent dans la cage de scène!» Philippe Quesne, metteur en scène de «Cosmic Drama»

À l’heure de rouvrir les portes de Vidy, l’artiste fera voler des astéroïdes dans son «Cosmic Drama», opéra galactique flashy. Déployant la machinerie ultramoderne de la Salle 64 Charles Apothéloz, du 18 au 22 janvier, le spectacle a valeur de manifeste: «Il y a dans mes pièces une forme d’hommage à l’art théâtral ancestral. Or, paradoxalement, on voit peu de pièces avec de la machinerie, alors que les effets techniques évoluent sans cesse. C’est donc un beau symbole que d’inaugurer un lieu avec des astéroïdes qui flottent dans la cage de scène!»

Le décor de «Cosmic Drama» dans la salle 64 Charles Apothéloz. Matthieu Gafsou

Fantasmagorique, mélancolique, la pièce raconte l’épopée de cinq personnes, à la fois gens de théâtre et astronautes, de retour d’un long voyage. Leur mission? Réenchanter des astéroïdes un peu dépressifs… «Ils doivent notamment trouver l’une de ces pierres qui a décidé d’être une météorite et de s’écraser plutôt que de rester en suspension. Cet équipage, à l’aide de textes, du cirque, de danse, de joie théâtrale, va essayer d’émerveiller cet astéroïde malade, qui va finalement décider de s’envoler avec eux.»

«Cosmic Drama», opéra galactique signé Philippe Quesne. Martin Argyroglo

Cette fable très simple, «presque pour enfants», a éclos dans un contexte grave. «J’ai créé cette pièce de science-fiction au Theater Basel pendant la pandémie, dans ce moment particulier de l’humanité où tout était en suspens, où les théâtres étaient déserts. On raconte une fiction inspirée de cette période où l’idée de réatterrir dans un théâtre, au sens propre, avait un sens très fort: on ne savait pas si on pourrait reprendre nos métiers!»

Philippe Quesne y perçoit aussi un écho à l’aventure qu’a traversée Vidy pendant ses deux ans de rénovation: «Ce théâtre posé au bord de l’eau vient de vivre une étape très importante de son histoire. Il me fait penser à une nouvelle planète, avec un petit équipage qui va y atterrir. Là aussi, la symbolique est belle.»

