Navigation sur le lac de Joux – Refait à neuf, le «Caprice II» a retrouvé les flots Le bateau historique a subi pour 100’000 francs de rénovation. Des travaux effectués sur deux hivernages. Il est prêt à prendre le large pour sa 44e saison touristique. Frédéric Ravussin

Lundi matin vers 10 h, le Caprice II , brillant comme un sou neuf, a retrouvé les flots du lac de Joux. JEAN-PAUL GUINNARD

C’est vrai qu’il a fière allure, le Caprice II, à l’image de sa rutilante coque rouge et blanc qui se détache parfaitement sur le bleu roi de la rade du Pont. Briqué et lustré, presque refait à neuf sans avoir perdu de son charme d’un autre temps, le bateau construit en 1949 est prêt à accueillir ses premiers touristes, pour sa 44e saison sur le lac de Joux. Remis à l’eau hier après avoir subi pour 100’000 francs de rénovation, il n’attend plus que le feu vert des autorités, crise sanitaire oblige.

Les lourdes transformations sont le fait de nouvelles directives émises début 2018 quand l’embarcation touristique est passée du giron de l’Office fédéral des transports à celui du Service cantonal des automobiles et de la navigation. «Nous avons réussi à obtenir des autorités de les réaliser en deux fois et de continuer à exploiter le Caprice en saison, sous condition», explique Dominique Bonny, membre de la Compagnie de navigation sur le lac de Joux.

Certaines boiseries et l’étrave ont été refaites au cours de l’hiver 2018-2019. Un an plus tard, c’était au tour des boiseries intérieures et de la peinture. Et pour répondre aux nouvelles normes antifeu, les moteurs ont été compartimentés. La société a elle-même financé à hauteur de 40% les travaux et obtenu un don de 50’000 francs de la Fondation Paul-Édouard Piguet. «Nous espérons maintenant que nos trois Communes et le Canton mettront la différence», précise Christian Golay, président fondateur, mais surtout cheville ouvrière dévouée de la société de navigation.

Le Caprice a beau être septuagénaire – il est classé parmi les plus beaux moyens de transport par Patrimoine Suisse – et naviguer depuis 1977 sur le lac de Joux, ses exploitants regardent vers l’avant. «On va faire en sorte de construire un nouveau débarcadère à L’Abbaye et offrir aux passagers un audioguide en trois langues», reprend Christian Golay. L’idée serait également d’ajouter une course, le matin. En juin et en septembre, le Caprice lève l’ancre chaque samedi et dimanche (plus des sorties «spéciales» sur demande), à 15 h 30 du débarcadère du Pont. En juillet et en août, sa boucle d’une heure et demie qui le conduit au Rocheray puis aux Bioux devient quotidienne.

Un second projet, d’envergure tout autre, existe aussi. Celui d’amener sur le lac de Joux un nouveau bateau. Pour 5 millions, le Caprice III voguerait à l’hydrogène et à l’électricité. Équipé d’un bar, il pourrait accueillir des manifestations. «C’est encore en réflexion, mais il serait bien d’avoir un bateau à l’image de la Vallée: propre comme les montres sans pile qu’on fabrique ici», sourit Paul Rochat, membre du comité de l’Association Caprice III.

Para 5

Para 6