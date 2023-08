Festival de Locarno – Reflets d’un concours locarnais plutôt réjouissant Plusieurs coups de cœur s’échappent d’une compétition pourtant très sombre. Mais qui obtiendra le Léopard d’or? Pascal Gavillet

Le monde selon Lav Diaz dans «Essential Truths of the Lake». DR

Décevant, enthousiasmant, stimulant, ronronnant. On aura à peu près tout entendu durant les douze jours d’un festival, il est vrai, plutôt sérieux, plutôt grave, tourné vers des thématiques sombres, reflets d’un monde qui ne tourne pas bien et broie plus volontiers du gris que du rose – sauf chez «Barbie». Locarno, il ne faut pas l’oublier, est une manifestation qui se situe, et revendique de rester, à cent lieues des grosses productions telle la précitée. Le festival défriche, débusque, prospecte, sans que la question de l’éventuelle exploitation en salle des films présentés ne se pose. C’est d’ailleurs ce que certains lui reprochent. La plupart des films sélectionnés au Tessin sont des métrages de festival, des œuvres formatées pour y gagner un prix, sans forcément passer ensuite par la case commerciale. Certes, et alors?