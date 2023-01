L’assurance maladie est un succès, à de nombreux égards. Elle offre un accès généralisé à des soins de qualité. Mais pour rester fidèle à sa promesse d’assurance sociale, elle doit absolument rester financièrement supportable.

En Romandie comme ailleurs, les primes augmentent fortement en 2023. Les Neuchâtelois et les Jurassiens sont particulièrement touchés, avec des hausses record de +9.5% et +7.9%. La nécessité d’agir est donc claire.

Mais nos efforts pour réduire les coûts de la santé s’apparentent souvent à un marathon. Certaines réformes sont en discussion depuis plus d’une décennie. Nous devons être tenaces.

«Grâce aux interventions en ambulatoire, les coûts baissent, mais les primes grimpent.»

Après treize ans de discussions, le parlement semble en voie d’adopter une réforme importante: l’uniformisation du financement du stationnaire et de l’ambulatoire (EFAS). De quoi s’agit-il? Toujours plus d’interventions médicales, qui exigeaient un séjour à l’hôpital (financé à 55% par le Canton, à 45% par l’assurance maladie), sont aujourd’hui réalisées en ambulatoire. Il en résulte une situation absurde: grâce aux interventions en ambulatoire, les coûts baissent, mais les primes grimpent puisque ces interventions sont payées à 100% par l’assurance maladie. Si le changement est entériné, les cantons contribueront aussi aux coûts de l’ambulatoire. Cela soulagera les assurés. Et cela favorisera les interventions sans séjour à l’hôpital, deux fois moins coûteuses en moyenne.

La réforme des tarifs médicaux est un autre défi clé. Le tarif actuel, Tarmed, est obsolète. Une solution moderne, élaborée par la faîtière Curafutura avec les médecins, est prête: le TarDoc. Ce tarif intègre les progrès récents de la médecine et supprime les incitations délétères et coûteuses. Aujourd’hui, le processus d’approbation du TarDoc est bien avancé. Mais les partenaires tarifaires doivent encore s’accorder sur quelques derniers points. Et le Conseil fédéral doit soutenir le TarDoc sans réserve.

Pour le dossier électronique

Enfin, la numérisation du système de santé doit gagner en efficacité. Le dossier électronique du patient offre un grand potentiel: centralisation de l’historique médical du patient, accès immédiat dans toute la Suisse, qualité augmentée des soins, rapidité. Mais cela suppose que tous les médecins abandonnent le papier et disposent d’un équipement informatique adapté, que les autorités et les fournisseurs de solutions techniques collaborent étroitement au niveau suisse. Parallèlement, la protection des données, qui est une priorité, doit être garantie. Et les assuré∙e∙s doivent avoir leur mot à dire sur leurs propres données.

La hausse des coûts de la santé, et donc des primes, est en partie due à ces réformes reportées de manière incompréhensible. Le vieillissement de la population et le progrès médical n’expliquent pas tout. Afin que nous ayons tous accès à une médecine de qualité abordable, nous devons surmonter ce blocage des réformes. Nous devons tous avancer dans la même direction.

Philomena Colatrella
CEO de la CSS Assurance

