Une nuit d’émeutes en banlieue – «Regarde, ils sont en train de dévaliser le Conforama» Dans les cités, deux générations se côtoient: celle des grands frères, qui ont connu les émeutes de 2005, et celles «des petits», qui font celles d’aujourd’hui. Alain Rebetez - Nanterre, Bondy et Rosny-sous-Bois

Le Conforama de Bondy, en région parisienne, pillé dans la nuit de vendredi à samedi. Sur tout le territoire, les émeutiers s’en prennent à des magasins et à des biens publics. 1 er juillet 2023. CHARLY TRIBALLEAU/AFP

C’est Marc qui a eu l’idée, un confrère espagnol du journal «El País»: «Je loue une voiture cette nuit pour tourner en banlieue, ça t’intéresse?» J’ai dit oui. Pauline, du «Soir» de Bruxelles, aussi. Quand on s’est retrouvés, sur le coup de 21 h 30, les échauffourées de la place de la Concorde étaient déjà finies, Paris était calme et la radio ne parlait que de Marseille. Tant pis, on commence par Nanterre, ayant entendu parler d’une école protégée par des parents d’élèves.