La fameuse «neutralité carbone» en 2050, c’est lointain, quand la préoccupation première et légitime est celle de boucler les fins de mois. Et à la fois si proche, quand on prend la mesure du chemin collectif à parcourir. C’est d’ailleurs une des vertus de l’étude de Statistique Vaud que publie le Canton: nous proposer une représentation plus concrète de la mutation profonde que la société dans son ensemble doit entamer sans tarder si elle veut se donner une chance de réussir la transition énergétique.

On peut voir dans ce «nouveau paradigme» nécessaire une chimère, alors qu’en 2023 les plus minimes des efforts, comme jeter ses déchets dans une poubelle et non par terre, c’est encore trop demander à certains. On a aussi le droit d’être optimiste et de croire à un réel sursaut collectif face aux catastrophes climatiques qui se succèdent, sursaut qui sera porté par un changement de génération et de mentalité. Sans compter, comme les auteurs de l’étude l’admettent, que «de nombreuses bifurcations» restent possibles. Pourquoi pas au travers de l’hydrogène blanc, énergie propre qui suscite des espoirs?

«À voir si la nouvelle loi sur l’énergie sera à la hauteur des ambitions.»

De la musique d’avenir certes, mais la partition s’écrit maintenant. La publication de Statistique Vaud tombe en effet à un moment charnière de la politique vaudoise. Le Conseil d’État vient d’annoncer une montée en puissance de son Plan climat. C’est que sa première mouture déçoit et n’obtiendra pas les effets escomptés sans un nouveau souffle.

Le 18 juin dernier, les Vaudois ont non seulement accepté la loi fédérale sur le climat, mais ils ont aussi inscrit dans la Constitution la lutte contre les dérèglements climatiques. «La population suisse et vaudoise a confié aux autorités un mandat clair: accélérer la transition énergétique et atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050», résument les deux conseillers d’État Valérie Dittli et Vassilis Venizelos dans la préface du rapport de Statistique Vaud. Un jalon crucial sera encore planté cette année, avec la révision de la loi cantonale sur l’énergie. Elle actera la fin des chauffages au gaz et au mazout. À voir si ce texte, tel qu’il ressortira des travaux parlementaires, sera à la hauteur des ambitions. Cela permettrait de continuer à croire à ce «nouveau paradigme».

Vincent Maendly est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2006, comme localier à Yverdon-les-Bains et Nyon, avant de se spécialiser dès 2017 dans la politique cantonale. Il est titulaire d'une licence en droit de l'Université de Lausanne. Plus d'infos @VincentMaendly

