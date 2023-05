Fiction documentée – Regarder en face l’histoire honteuse Dans «A forgotten man», le réalisateur Laurent Nègre évoque, par le biais d’un ambassadeur tiraillé, les errements suisses de la Deuxième guerre. Stéphanie Arboit

L’acteur principal, Michael Neuenschwander, brille dans le rôle de l’ambassadeur Heinrich Zwygart. Au gré de sa dégringolade morale et sociale, sa conscience hantée par le fantôme de Maurice Bavaud infuse celle du spectateur. Xenix Film

Après la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse a tenté de réécrire l’histoire: le pays se serait montré prétendument humanitaire et généreux pendant ces terribles années et aurait échappé à l’invasion de Hitler grâce à la stratégie du «réduit national» du général Guisan. Une identité mythologique, comme l’ont démontré les historiens et le fameux rapport Bergier, en 2002, sur les fonds juifs en déshérence. Ce dernier mit également en lumière la politique inutilement restrictive de la Suisse, qui, en toute connaissance de cause dès 1942, refoula à sa frontière des Juifs envoyés ensuite aux camps de la mort.