Skicross – Regez a compris «sur le dernier saut que c’était bon», Fiva parle de «performance folle»

Regez: «J'ai dû me battre pour en arriver là»

Ryan Regez. AFP

«C’est un incroyable et énorme sentiment aujourd’hui avec cette victoire. J’ai dû me battre pour en arriver là, car mon début de saison a été difficile. Les deux victoires en Coupe du monde m’ont mis pas mal de pression. Il y avait beaucoup de choses dans ma tête. Tout le monde attendait que je gagne et ce n’était pas facile à gérer. Je vivais mes premiers JO et j’ai été nerveux toute la semaine. J’ai appelé des amis hier et nous avons beaucoup parlé avec les coaches, qui m’ont passablement aidé. En finale, j’ai fait quelques erreurs au début, j’avais les autres sur mes talons, mais heureusement mes adversaires ont aussi fait des fautes. J’ai pu prendre de l’avance et j’ai compris que c’était bon sur le dernier saut. Je n’ai pas encore réalisé que nous avons fait le doublé. C’est fou: Ryan Regez, Alex Fivaz, 1er et 2e aux Jeux 2022… Marc Bischofberger a ramené l’argent de PyeongChang en 2018, Mike Schmid l’or à Vancouver et là, or et argent, c’est fantastique! Mike Schmid est une grande inspiration pour nous. On vient presque du même endroit, il habite à une demi-heure de chez moi. C’est une personne qui compte énormément pour moi et il apporte son calme et son expérience.»