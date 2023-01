Préservation de la nature – Région de Nyon se fixe un nouveau plan pour la biodiversité Les communes veulent donner plus de visibilité aux mesures écologiques réalisées sur le terrain et souhaitent mieux informer les habitants. Yves Merz

Un des objectifs du programme pour la biodiversité est de donner plus d’informations à la population sur les actions réalisées sur le terrain. Lucien FORTUNATI

Plusieurs programmes sont menés et soutenus financièrement par l’association intercommunale Région de Nyon dans le but de préserver la biodiversité. On peut notamment citer les réseaux agroécologiques, les contrats corridors, les actions contre la pollution lumineuse, la collaboration avec le Parc Jura vaudois, le bois de Chênes et le parc animalier de La Garenne. Mais la population peine à se représenter ce qui se fait concrètement sur le terrain. Ce qui a incité Région de Nyon à élaborer une nouvelle stratégie, qui donnera une meilleure visibilité aux travaux réalisés.

Jusque-là, les contrats corridors (Lac-Pied du Jura et Vesancy-Versoix), conclus entre différentes collectivités publiques, ont permis de préserver des couloirs naturels pour permettre aux espèces de se déplacer, par exemple à travers les bois qui longent les cours d’eau. Ces programmes ne seront pas renouvelés. Le crédit de 250’000 francs (sur cinq ans) voté par Région de Nyon financera désormais des projets thématiques, moins opaques, mieux ciblés, plus faciles à expliquer.

Une variété de projets

Plusieurs projets ont été préidentifiés: lutter conte les plantes exotiques envahissantes, renforcer le maillage des milieux humides, revitaliser les berges et les cours d’eau, favoriser les vergers hautes tiges, planter des chênes, poser des nichoirs… En concertation avec le Canton, certains projets pourront être éligibles pour les fiches du Plan énergie et climat communal. Des contributions cantonales sont attendues.

Pour augmenter la compréhension des habitants et leur respect envers les mesures prises pour la biodiversité, des actions de communication sont au programme. Il est notamment prévu d’apposer un macaron, ou un label vert Région de Nyon, pour identifier certains travaux réalisés sur le terrain. Des supports avec textes et visuels seront aussi envoyés aux communes.

