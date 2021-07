C’est vous qui le dites 8 juillet - Région lausannoise, avions de combat, urbanisme, Lausanne, animaux de compagnie

Région lausannoise

Le projet de parc naturel périurbain

À propos de l’article intitulé «La Confédération a labellisé le Parc du Jorat»(«24 heures» du 3 juillet 2021).

Dans cet article consacré à la labellisation du Parc du Jorat par la Confédération, vous relevez avec justesse que les recours contre la décision de classement de la zone centrale du parc sont encore pendants devant la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud. Les promoteurs du parc et en particulier la Commune de Lausanne semblent ignorer superbement ces recours, émanant pourtant de deux Communes, de cinq associations et clubs sportifs regroupant chacun des dizaines, voire des centaines de membres et d’une dizaine de particuliers!