Mon animal et moi – «Régis», roi des bois de Pinchat Emmanuel et «Régis» forment depuis moins d’un an un duo improbable. Aventuriers dans l’âme, ils parcourent chaque jour les forêts genevoises et ne passent pas inaperçus. Rencontre. Lauriane Sanchis

Emmanuel et «Régis», son chat savannah, en promenade dans les bois de Pinchat. Yvain Genevay/Tamedia



Les bois de Pinchat abritent une panthère toute particulière. Sa victime principale? Le joggeur, que le félin aime surprendre à l’ombre d’un sentier pour… jouer. Régis, jeune savannah de 11 mois, s’est déjà fait une petite réputation aux alentours de Carouge (GE). Si les promeneurs sont d’abord surpris en le voyant gambader joyeusement, ils finissent toujours par sourire et tomber sous le charme de ce chat singulier. Son plus grand fan reste cependant Emmanuel Antonello, son humain et acolyte de bêtises.

Le savannah, une race atypique

Le Genevois croise la route de Régis en mars 2021, alors que la solitude – notamment due aux restrictions liées au Covid – l’étouffe. Il a besoin d’animer son quotidien et de briser sa routine. Après plusieurs mois de réflexion, Emmanuel Antonello décide d’adopter un chat, mais pas n’importe quel chat: un savannah.