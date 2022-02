Habitudes alimentaires – Réhabilitons les légumineuses

Les légumineuses sont riches en protéines végétales. Elles se situent à mi-chemin entre les féculents, pauvres en protéines, et la viande et le poisson, qui en contiennent beaucoup

Les légumineuses sont riches en protéines végétales. Elles se situent à mi-chemin entre les féculents, pauvres en protéines, et la viande et le poisson, qui en contiennent beaucoup

Lentilles, pois chiches, haricots secs, fèves, pois cassés, etc. Les légumineuses se déclinent en de nombreuses formes et couleurs. Très présentes dans différentes cuisines du monde, notamment autour de la Méditerranée mais aussi en Inde ou en Amérique du Sud, elles sont en revanche souvent oubliées sur les tables suisses.

À tort, si l’on se penche sur leur composition: «Riches en protéines végétales, les légumineuses sont à mi-chemin entre les féculents, qui sont pauvres en protéines, et la viande et le poisson qui en contiennent beaucoup. Elles détiennent par ailleurs de nombreuses vertus nutritionnelles», s’accordent à dire Esther Guex et Géraldine Bagnoud, toutes deux diététiciennes à l’Unité de nutrition clinique du Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).