L’invité - Réinventer l’école spécialisée, pas une idée folle

Notre canton compte 24 institutions de «pédagogie spécialisée» assurant l’accompagnement scolaire d’environ 2000 élèves souffrant d’une déficience (physique, mentale, sensorielle, cognitive, psychique, polyhandicap, trouble invalidant). Tous ces établissements, à but non lucratif, sont reconnus d’utilité publique et quasi intégralement financés par l’État.

Ces derniers mois, on a pu lire que plusieurs d’entre eux semblaient confrontés à des difficultés croissantes de recrutement et de fidélisation de personnel qualifié, et parfois à des crises de management ou de gouvernance. Et tout cela avec un possible impact sur l’accompagnement même des enfants «à besoins particuliers», que ce soit en externat ou internat. Mais que s’est-il donc passé?

«De nombreuses institutions s’interrogent sur le rôle qu’on entend dorénavant leur faire jouer.»

Depuis 2019, l’entrée en vigueur de la loi vaudoise sur la pédagogie spécialisée (LPS) et la mise en œuvre du concept 360° (école inclusive) ont redistribué pas mal de cartes. De nombreuses institutions s’interrogent sur le rôle qu’on entend dorénavant leur faire jouer. Puisque la priorité est devenue l’intégration à l’école, quelle place donnera-t-on aux établissements spécialisés? Avec quels moyens pour bien accompagner «autrement» ces élèves aux besoins les plus particuliers?

L’école inclusive est une avancée indiscutable. Il faut se réjouir de la possibilité donnée aux enfants concernés d’intégrer les établissements publics, avec un soutien qui a certes un coût important (+318 postes d’enseignants spécialisés et d’assistants à l’intégration), mais qui honore l’ensemble de la société consentant à cet effort.

On ne peut néanmoins nier deux conséquences liées. La première, aujourd’hui la plus visible, consiste en un départ de nombreux enseignants spécialisés des institutions vers le secteur public, soit parce qu’ils y trouvent des conditions de travail plus attractives, soit parce qu’ils sont tentés par une nouvelle expérience. Former davantage de professionnels est dans tous les cas une priorité, mais cela implique une harmonisation des conditions de travail de ces deux voies.

La seconde a trait à la complexification des accompagnements dans les institutions. Puisque les cas les plus «faciles» seront dorénavant intégrés dans les écoles publiques, il restera progressivement au secteur parapublic les situations les plus «complexes».

Un parallèle avec les EMS

À cet égard, il n’est pas interdit de tirer un parallèle avec la transformation qui a touché les EMS dans les années 2000 avec le renforcement voulu politiquement des soins à domicile, de l’accueil temporaire et des logements protégés. La mission s’étant modifiée, il a fallu complètement redéfinir (et financer) l’adaptation des équipes et des infrastructures pour garantir une nouvelle forme de qualité.

On ne fera pas l’économie d’assises vaudoises pour réinventer «l’école spécialisée». L’école à visée inclusive était un point de départ, pas une ligne d’arrivée.

Tristan Gratier Afficher plus Président de l’AVOP (Association vaudoise des organisations privées pour personnes en difficulté)

