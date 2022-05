Votation cantonale du 15 mai – Rejet de la réforme du Cycle: les villes battues par la campagne Seules quatre communes ont accepté la réforme du Cycle d’orientation: la Ville de Genève, Carouge, le Grand-Saconnex et Vernier. Analyse. Eric Budry

Un océan de rouge et un îlot de verdure au centre. C’est à cela que ressemble la carte des résultats par commune de la votation de dimanche sur la réforme du Cycle d’orientation CO22. La Ville de Genève, Vernier, le Grand-Saconnex et Carouge sont en effet les seules communes où le oui s’est imposé. Trois, c’est très peu, mais ce sont des collectivités particulièrement peuplées, ce qui explique que le résultat global soit aussi serré: 50,83% de non contre 49,17% de oui, représentant 1731 voix d’écart.