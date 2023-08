Relations rompues depuis 2016 – Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé à Ryad Hossein Amir-Abdollahian se rend en Arabie saoudite pour la première fois depuis le rétablissement des liens diplomatiques avec l’Iran au mois de juin.

Le rétablissement des relations a pris forme lorsque la République islamique a rouvert le 6 juin sa mission diplomatique à Ryad. AFP/Fayez Nureldine

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, est arrivé jeudi à Ryad pour son premier déplacement officiel en Arabie saoudite depuis le rétablissement des liens diplomatiques entre les deux pays, a annoncé un média d’État iranien.

L’Iran, pays à majorité chiite, et l’Arabie saoudite sunnite avaient rompu leurs relations en 2016 après l’attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique, en réaction à l’exécution par la monarchie du Golfe d’un influent religieux chiite.

Les deux puissances rivales du Moyen-Orient ont accepté de reprendre leurs relations diplomatiques dans le cadre d’un accord conclu le 10 mars par l’entremise de la Chine.

Rencontre des hauts responsables

M. Amir-Abdollahian «est arrivé il y a quelques minutes à l’aéroport de Ryad pour un voyage d’une journée et a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères d’Arabie saoudite», selon l’agence de presse officielle Irna.

Le ministre devrait rencontrer son homologue saoudien ainsi que d’autres hauts responsables saoudiens, a ajouté l’agence.

Hossein Amir-Abdollahian était accompagné d’Alireza Enayati, le nouvel ambassadeur iranien en Arabie saoudite, selon cette source.

Cette visite sera axée sur «les relations bilatérales, les questions régionales et internationales», avait indiqué tôt jeudi la télévision d’État iranienne Irib.

Rétablissement des relations depuis juin

Le rétablissement des relations a pris forme lorsque la République islamique a rouvert le 6 juin sa mission diplomatique à Ryad.

Mi-juin, le chef de la diplomatie saoudienne, le prince Fayçal ben Farhane, a effectué une visite officielle en Iran, une première pour un ministre saoudien des Affaires étrangères dans ce pays depuis 17 ans.

De son côté, l’Arabie saoudite a rouvert son ambassade en Iran début août.

Autre première depuis le dégel irano-saoudien, des responsables militaires des deux pays se sont rencontrés à Moscou en marge d’une conférence sur la sécurité, a indiqué mercredi un média d’État iranien.

L’Iran a affirmé le 9 août que l’ambassade saoudienne à Téhéran avait commencé ses activités, mais Ryad n’a pas confirmé.

Les deux puissances rivales entretenaient jusque-là une inimitié qui s’est manifestée par des positions souvent opposées sur les dossiers régionaux.

Activité diplomatique étendue

Depuis le dégel amorcé en mars, l’Arabie saoudite a renoué avec la Syrie, alliée de Téhéran, et a intensifié ses efforts de paix au Yémen, où elle dirige une coalition militaire appuyant le gouvernement yéménite contre les rebelles Houthis, proches de l’Iran.

L’Iran a pour sa part intensifié ces derniers mois ses activités diplomatiques et s’est efforcé de nouer des liens plus étroits avec d’autres pays arabes afin de réduire son isolement et renforcer son économie.

