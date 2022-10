Vingt ans après la trilogie de Peter Jackson, la mise en ligne sur Amazon Prime des «Anneaux de pouvoir» transporte une nouvelle fois des millions de téléspectateurs sur les rivages de la Terre du Milieu. On y retrouve des nains, des elfes et des orques. On ressort les DVD du «Seigneur des anneaux». On tente de convaincre sa copine de revoir «Le Hobbit». On se souvient qu’en 2015 est parue une nouvelle traduction française du chef-d’œuvre. On court chez son libraire pour revivre, dans une langue plus musicale, les frissons de sa prime adolescence.

Lire «Le Seigneur des anneaux» à 13 ans relevait du marathon littéraire. Nous sommes pourtant des foules à l’avoir couru. Mais quels ressorts sont-ils à l’œuvre pour que ce Moyen Âge fantastique s’adresse si directement à nous?

«Catalyser l’héritage de la civilisation européenne en une saga qui parle aux hommes de son temps.»

Car relire «Le Seigneur des anneaux» à 34 ans ne revient pas à goûter la molle pâte d’une madeleine de Proust. L’âge et la culture aidant, nous percevons des symboliques et comprenons des influences qui ne pouvaient que nous échapper il y a vingt ans.

L’épisode des tertres, au premier tiers de «La Communauté de l’anneau», a malheureusement échappé à la caméra de Peter Jackson. Il décrit pourtant une scène proprement christique où Frodon assiste à la résurrection de ses compagnons, mystérieusement envoûtés par des spectres hantant une ancienne tombe. C’est toute une réflexion sur la renaissance, le franchissement du voile et le vrai début de l’aventure que nous propose alors Tolkien.

Sans doute est-ce là que réside le génie du vieux professeur d’Oxford. Catalyser l’héritage de la civilisation européenne en une saga qui parle aux hommes de son temps. Car son rythme est l’une des premières choses qui frappe à la relecture du roman. Le légendaire combat entre Gandalf et le Balrog – «Vous ne passerez pas!» – tient sur à peine deux pages.

On est ensuite saisi par le gouffre qui sépare ce roman des productions nombrilistes qui pullulent à chaque rentrée littéraire. Ici, les seuls êtres vulgaires sont les orques, et ils ne sont bons qu’à se faire fendre le crâne d’un coup de hache de nain.

Un traumatisme sublimé

Il n’y a pas chez Tolkien de victimisme identitaire ou d’exhibitionnisme affectif. Son traumatisme de la bataille de la Somme, il n’en fait pas un «témoignage» qu’il veut «partager tel un passeur». À ses camarades morts, il ne dédie pas un hashtag sur le compte Twitter de son éditeur. Mais la charge des Rohirrim devant Minas Tirith n’est-elle pas un sublime hommage aux renforts tant attendus par le sous-lieutenant Tolkien dans la boue de sa tranchée?

«Le Seigneur des anneaux» marque le contraste entre la pudeur de son auteur et la grandeur de sa saga. Ce bon millier de pages fait vibrer une délicate corde au fond de notre cœur. Celle qui nous relie à notre civilisation et aux vertus de loyauté et de courage qu’exige son maintien. Toute personne qui trouvera cela ridicule sera un snob.



Félicien Monnier Afficher plus Président de la Ligue vaudoise

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.